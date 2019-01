13/01/2019 | 16:10



Nego do Borel foi visto com a ex-namorada de Thomaz Costa, Duda Reis, no final do ano passado, e parece que o jogo está virando! Dessa vez, foi o ator que foi visto com a ex do funkeiro, Julia Schiavi.

Julia e Thomaz foram a um festival de música juntos no último sábado, dia 12, em Maresias, litoral norte de São Paulo. Nos Stories, o ator postou um vídeo em que Schiavi aparece apertando as bochechas dele no maior clima de romance. Será que está rolando algo a mais entre os dois?

Thomaz Costa, que fez sucesso em Carrossel, também já teve um breve relacionamento com lado de Larissa Manoela.