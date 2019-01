13/01/2019 | 08:20



A partir deste domingo, 13, a ESPN inicia a transmissão do Australian Open, primeiro grand slam da temporada do tênis. Serão mais de 200 horas de programação ao vivo e edições diárias do Pelas Quadras, analisando os principais fatos do dia, sempre entre 21h e 22h.

Essa será a oportunidade de os fãs acompanharem, depois de muito tempo, um grand slam com nomes como Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray, na mesma competição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.