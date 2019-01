Fernanda Lima repagina visual e raspa lateral do cabelo

11/01/2019 | 11:12



Fernanda Lima está começando o ano de visual novo! Na última quinta-feira, dia 10, Anderson Couto, cabeleireiro da apresentadora, divulgou no Instagram o resultado da transformação que realizou na artista. Em uma foto dos dois juntos, Fernanda apareceu com os fios completamente diferentes do que vinha exibindo no programa Amor & Sexo.

Hoje foi dia dela, escreveu ele na legenda da publicação.

Pelo clique, é possível notar que Fernanda diminuiu o comprimento e repicou os fios, aproveitando ainda para raspar a lateral do cabelo. Os internautas, claro, palpitaram sobre a escolha do novo estilo da beldade e dividiram as opiniões:

Bem natural, sobrancelhas verdadeiras, isso é raro, muito linda. Cabelo ficou show, parabéns!, escreveu uma seguidora.

Parabéns pelo trabalho, mas essa mulher fica gata de qualquer jeito, outra aproveitou para elogiar a beleza da apresentadora.

Quando a gente pensa que ela não pode ficar mais linda..., disse outro.

Não favoreceu. Ela é mais bonita, escreveu um sobre a escolha do corte.

A cor está linda, mas o corte acho que já foi o tempo, opinou internauta.

Nunca vi mulher linda querer ficar feia, só Fernanda Lima agora, finalizou outro seguidor.