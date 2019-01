FUABC quer manter rito firmado com gestão Atila

Júnior Carvalho

do dgabc.com.br



11/01/2019 | 07:00



Responsável por gerenciar os equipamentos de Saúde de Mauá, a FUABC (Fundação do ABC) aposta que o governo interino de Alaíde Damo (MDB) seguirá o rito das negociações encaminhadas ainda sob a gestão de Atila Jacomussi (PSB), hoje preso acusado de corrupção.

A organização informou ao Diário que aguarda apenas a formalização do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) junto ao Ministério Público para pôr fim à longa negociação com o município e definir a continuidade ou não da FUABC na cidade. “Em 5 de dezembro, FUABC e Prefeitura de Mauá assinaram um documento que adequa a relação entre a Fundação do ABC e a Prefeitura de Mauá. Dessa forma, falta somente a formalização do TAC junto ao MP, pois todas as demais obrigações já estão definidas e em execução por Mauá, FUABC e MP”, alegou a entidade.

Quando substituiu Atila pela primeira vez, durante maio e setembro do ano passado, Alaíde chegou a decidir por romper unilateralmente o contrato com a FUABC, mas depois recuou. Foi justamente após esse movimento que a Promotoria passou a intervir na negociação entre as partes para evitar o colapso no sistema de Saúde do município.

Desta vez, Alaíde deu sinais de que deve seguir o rito. Recentemente, quebrou ordem cronológica de pagamentos para transferir recursos à FUABC.