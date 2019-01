Tombamento de carreta provoca congestionamento na serra da Anchieta

Do dgabc.com.br



10/01/2019 | 08:46



Atualizada às 09h13

A serra da Via Anchieta apresenta tráfego congestionado, sentido Litoral, do km 37 ao km 43, por conta do tombamento de uma carreta que transportava papel no início da manhã desta quinta-feira (10). O acidente não deixou feridos.

Por volta das 9h, a pista norte da Anchieta foi liberada para o tráfego em direção ao Litoral. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está em Operação 5X3. A descida da serra é feita pela pista norte da Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece apenas pela pista norte da Imigrantes.

A Imigrantes tem tráfego lento em direção à Baixada Santista, do km 39 ao km 43, devido ao excesso de veículos.



A chegada a São Paulo apresenta tráfego lento pela Anchieta, do km 13 ao km 10, e pela Imigrantes, do km 16 ao km 14, também por conta do excesso de veículos.



O tempo está bom e a visibilidade dos motoristas é boa.