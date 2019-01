Região tem 11 piscinas públicas para o lazer

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



09/01/2019 | 07:00



Com os termômetros marcando temperaturas acima dos 30°C, quem está de férias, mas não pode viajar para rios e praias, tem nas piscinas públicas opção gratuita – e refrescante – de lazer. Ao todo, de acordo com dados das prefeituras, são 11 equipamentos, que funcionam em dias úteis e aos fins de semana, em horários que variam das 8h às 18h (veja endereços e horários na tabela). Em todas elas é preciso apresentar atestado médico.

Em Santo André, as piscinas dos Cesas (Centros Educacionais de Santo André), Parque Novo Oratório, Vila Humaitá, Vila Linda, Vila Floresta e Parque Erasmo Assunção estarão abertas de terça-feira a domingo, das 9h às 16h, para atividades de recreação durante o mês de janeiro. É preciso ter carteirinha do Cesa, que deve ser solicitada durante a semana nos centros comunitários dos equipamentos. O atendimento acontece das 8h às 17h. É necessário levar duas fotos 3x4, documento original com foto, documento original do responsável (caso o usuário seja menor de idade) e comprovante de residência. Crianças de até 8 anos precisam estar acompanhadas de pessoas com mais de 18 anos. Vale destacar que as carteirinhas, obrigatórias, não são feitas aos fins de semana.

Desde o dia 8, a piscina do Crec (Centro Recreativo) Baetinha, em São Bernardo, está disponível para recreação, de terça a domingo, das 9h às 11h, e das 14h às 16h. Para participar é necessário fazer cadastro durante a semana no centro esportivo, levar documento com foto e comprovante de residência.

Em São Caetano, o munícipe também precisa fazer cadastro no Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro), de segunda a sexta, das 8h às 17h30, ou aos sábado, das 8h às 12h, com CPF, RG e comprovante de residência. A foto é feita no local. A cidade conta com quatro piscinas: CER Prosperidade, CER Arthur Garbelotto, CER Santa Paula e Ciee Alcina Dantas Feijão. As piscinas estão abertas de quarta a sábado, das 9h às 18h, e domingos, das 8h às 17h.

O Clube Mané Garrincha, em Diadema, está com o Projeto Partiu Verão até o dia 3 de fevereiro. Os munícipes que possuem a carteirinha podem utilizar o clube de segunda a segunda, das 10h às 16h.

CUIDADOS COM A SAÚDE

O dermatologista do Hospital das Clínicas de São Paulo Caio Lamunier alertou para os cuidados que devem ser tomados antes e depois da piscina. “É preciso se certificar de que a pessoa não será foco de transmissão de doenças, como micoses e molusco contagioso”, pontuou. Piscinas cheias podem comprometer a capacidade do tratamento da água. Áreas como virilha e espaço entre os dedos dos pés devem ser bem secos. “Protetor solar e hidratação da pele também são essenciais”, completou a cirurgiã dermatológica Juliane Viana.