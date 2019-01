Ribeirão Pires aumenta passagem de ônibus para R$ 4,40

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



07/01/2019 | 12:18



A tarifa do transporte de ônibus municipal de Ribeirão Pires vai subir para R$ 4,40 a partir do dia 13 de janeiro. O novo valor vale para quem for pagar em dinheiro ou com a modalidade comum do Cartão BOM municipal. O decreto que autoriza a medida foi publicado nesta segunda-feira pela Prefeitura de Ribeirão Pires.

De acordo com a administração municipal, o aumento no valor da passagem, que atualmente é de R$ 4, visa reequilibrar as contas do sistema que nos últimos cinco anos teve reajustes que “não acompanharam a inflação apurada no período”.

Assim como ocorreu em demais municípios da região, o aumento das despesas que compõem os custos operacionais do serviço público, conforme planilha apresentada pela Rigras - concessionária que opera o sistema -, também contribuíram para a medida.

EXCEÇÃO

No caso de passageiros que possuem direito a desconto de até 50% no valor da passagem, segundo a Prefeitura, a tarifa a ser cobrada terá como base o preço de R$4,60, ou seja, o benefício será descontado a partir deste valor.

Além de Ribeirão Pires, outras três cidades já anunciaram reajuste na tarifa: Santo André (de R$ 4,40 para R$ 4,75), São Bernardo (de R$ 4,40 para R$ 4,75) e Diadema (R$ 4,40 para R$ 4,65).