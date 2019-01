Sem Romero e com Roger no ataque, Carille comanda 1º coletivo no Corinthians

07/01/2019 | 12:12



O técnico Fábio Carille comandou nesta segunda-feira o primeiro treino coletivo do Corinthians desde o seu retorno ao clube. O atacante Romero, que se apresentou depois do restante do elenco, ficou fora do coletivo.

O paraguaio ainda negocia a renovação de seu contrato, que termina no meio do ano. Ele participou do aquecimento com o restante do elenco e depois foi para a academia. Quem também realizou trabalho à parte foram os novos contratados: o volante Ramiro, o atacante André Luis e o meia Sornoza, que deve ser oficializado nesta semana.

Em campo, Carille manteve os titulares com a formação de quem já estava no clube. A equipe trabalhou com Cássio; Fágner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho e Jadson; Pedrinho, Roger e Clayson.

Gustavo, o Gustagol, e Moisés, que voltaram de empréstimo, trabalharam entre os reservas, assim como os demais reforços, o volante Richard e o lateral-direito Michel Macedo. O centroavante argentino Mauro Boselli realizou apenas trabalho físico e deverá se juntar ao grupo apenas na próxima semana. Ele voltará ao México para cuidar da mudança.

O Corinthians realizará um jogo-treino contra o Nacional na próxima quinta-feira. No domingo, às 17h30, fará um amistoso contra o Santos, em Itaquera. O time estreia no Campeonato Paulista no dia 20, contra o São Caetano, na Arena Corinthians.