Obituário - 7 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/01/2019 | 10:14



Santo André, sexta-feira, dia 4



Tomie Sasamoto, 102. Natural do Japão. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Maria Helena Russo Cassimiro, 90. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Loide Bueno de Souza, 85. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Roberto Filho, 83. Natural de Colina (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Aparecida Machado da Silva, 83. Natural de Santo Antonio do Amparo (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Martins, 82. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria Alcalde Armelin, 81. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



João Carlos Machado Nogueira, 78. Natural de Pelotas (RS). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Crematório Jardim da Colina.



Arnaldo Prado, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Luiz Alves, 77. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Irani Luiz de Souza, 75. Natural de Macarani (BA). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.



Roberto Agostinho, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 45. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



José Porfírio Sérgio, 58. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério do Baeta.



Santo André, domingo, dia 6



Izartina Tonetto, 80. Natural de Itapuí (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Vicente, 79. Natural de Olímpia (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.



Luiz Yositsune Kanashiro, 76. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 6. Crematório Memorial Santos (SP).



Ildeu Soares da Costa, 67. Natural de Santa Efigênia de Minas (MG), Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Caseiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Manoel Ferreira de Oliveira, 66. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Celso Bardini, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aparecido da Silva Rezende, 54. Natural de Terra Rica (PR). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Supervisor de limpeza. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Josimauro Santana da Silva, 52. Natural de Arapiraca (AL). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Aparecida Diel Guimarães, 86. Natural de Vinhedo (SP). Residia em Hortolândia (SP), onde faleceu. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.



Almir Durante, 85. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.



Aparecida Trepador Fabretti, 84. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Hélio Pinto Barbosa, 76. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.



Francisca Macedo Nascimento, 70. Natural de Anadia (AL). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Cabreúva (SP).



Leandro Carvalho Ferreira da Silva, 26. Natural de Santo André. Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Yole Urbani Leitão, 101. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Alemar Paixão Colar, 86. Natural de Jaguaritira (MG). Residia na Vila Alpina. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Eduardo Weber Filho, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Itaim Bibi, em São Paulo (SP). Dia 5. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Manoelina de Jesus Lucio, 82. Natural de Conceição do Rio Verde (MG). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Josefa Miranda, 80. Natural de Inhambuque (BA). Residia no bairro Jardim São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Antonio Machi Netto, 79. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Neide Felipe Peghin, 69. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 4, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



João Batista Birtoleto, 65. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.



Ailes Ferreira, 63. Natural de São Caetano (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Thereza de Jesus Gonçalves, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Nair Maria de Jesus Oliveira, 86. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Memorial Phoenix.



Irineu Tardivo, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal.



Maria do Carmo Vital, 73. Natural de Jucas (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal.



Maria Aparecida Porfírio, 68. Natural de Fernão (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério São Benedito, em Bauru (SP).



Aparecida de Loures Oliveira Santos, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal.



Luiz Aparecido de Oliveira, 66. Natural de Ribeirão Claro (PR). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Luzia Teixeira Meireles, 64. Natural de Atalaia (PR). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 6. Crematório Jardim da Colina.



Cecília Regina Moreira Salles, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Vale da Paz.



Claudio Miranda da Silva, 44. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Iclevenir Vitoriano Lessa Junior, 32. Residia no Jardim Recanto. Dia 3. Vale da Paz.



Kaio Henrique de Sousa, 16. Natural de Diadema. Residia na Vila Santa Terezinha, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Mauá, terça-feira, dia 1º



Higor Lopes de Fibia, 21. Natural de Mauá. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 2



Maria José Torres, 56. Natural de Capoeiras (PE). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 3



Josefa Julia Batista da Silva, 87. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Geni Jorge Brasil, 72. Natural de Ouro Verde (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Vita Cândida de Jesus, 71. Natural de Nepomuceno (MG). Residia no Jardim Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Maria das Dores de Souza Braga, 66. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Gilberto dos Santos Lima, 58. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Adenilton Rocha dos Santos, 33. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 4



Geralda Fernandes, 62. Natural de Betim (MG). Residia no Jardim Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Rita de Cássia Gomes, 60. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Moacyr Francisco Sacco, 51. Natural de Alvorada do Sul (PR). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 5



Vera Lúcia Marques Oliveira, 61. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Vicente Henrique de Souza, 58. Natural de Aurora (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Ailton Gregório dos Santos, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



André Luiz Franklin, 33. Natural de Santo André. Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 6



João Alves de Mendonça, 70. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Christina Marques Maciulaitis, 84. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Varpa, em Suzano (SP). Dia 4, em Santo André. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra



João Pereira de Souza, 86. Natural de Pedro II (PI). Residia na Vila Lopes, em Rio Grande da Serra. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Sebastião.