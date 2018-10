Espetáculos circenses serão realizados no Sesc Santo André

Caroline Manchini/Especial para o Diário



31/10/2018 | 07:23



A realidade às vezes parece um tanto pesada e, para desestressar, é preciso buscar momentos de descontração. Esse alento será possível a partir de sexta, quando o Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302) dará início ao E Palhaçaria, o Que É?, evento que reúne diversos espetáculos circenses, que têm como objetivo enaltecer a arte do palhaço. Todas as apresentações começam às 16h.

A primeira a tomar a área de convivência do Sesc é a Cia. Clownbaret, criada em 2009, em São Paulo. O espetáculo de estreia é Cabaré de Variedades Palhacísticas, em que o grupo mostrará números, esquetes (peças curtas) autorais e releituras de cenas clássicas do universo circense. De modo a promover a variedade, intercâmbio e diversidade da linguagem do palhaço, a apresentação terá a participação de convidados especiais em cada uma das intervenções.

No sábado é a vez da Família Burg interagir com o público. Por meio da intervenção intitulada Acrobatas, três palhaços irão circular pelos espaços da unidade mostrando aos interessados como se preparar para uma performance completa.

No dia 15, a Cia. Clownbaret volta a se apresentar com a montagem Máquina de Brasilidades, que aborda temas relacionados à cultura brasileira. Já no dia 16, a companhia Circo Caramba apresentará A Banda do Jerônimo: a Inusitada Banda de um Homem Só. A performance fica por conta de um único palhaço, que diverte os visitantes ao tocar instrumentos fora do comum. <EM>

Além dos citados, outros espetáculos circenses também estão na programação, que seguem até o fim de dezembro. Para conferir a lista completa acesse www.sescsp.org.br.