Bruno Montaleone fala sobre planos de morar com Sasha Meneghel em Nova York

29/10/2018 | 09:09



Bruno Montaleone e Sasha Meneghel estão há três meses sem se encontrarem pessoalmente, mas já estão com planos de acabar com o namoro à distância. Em entrevista ao jornal Extra, o ator entregou que pretende passar uma temporada morando em Nova York, nos Estados Unidos, no mesmo apartamento que a filha de Xuxa mora.

- A gente troca essa ideia de morar junto. Sasha supertopa viver essa experiência comigo, então, no ano que vem, quero fazer uns cursos nos Estados Unidos e aproveitar para ter essa rotina de casal com ela. Vai ser bem legal! Decerto que não vou ser expulso de casa como Bento, brinca ele, ao fazer referência ao seu personagem na novela O Tempo Não Para.

Durante o bate-papo, ele não escondeu que está com muitas saudades da namorada e confessou que pode até surpreendê-la antes mesmo de 2019 chegar:

- Sou romântico. Meu sonho é fazer uma surpresa para Sasha. Adoraria fazer uma visita sem que ela esperasse. Já pensou como seria se Sasha chegasse da faculdade e desse de cara comigo? Estou louco para matar a saudade.

Pensando mais à frente, Bruno diz que pretende casar e formar uma família, avisando que já até sabe como dividir as tarefas do lar com sua companheira:

- Penso em casar e ter filhos. E vou dividir as tarefas da casa. Já arrumo cama, lavo louça, coloco e tiro mesa... Só falta aprender a fazer faxina.

Sobre seu namoro com Sasha, o ator garante que ela não sente ciúmes das cenas mais picantes dele na TV:

- Sasha não tem ciúme, sabe que faz parte do meu trabalho, e já está acostumada com esse tipo de cena. Em O outro lado do paraíso, meu personagem era o maior garanhão, transava com todo mundo.

Ao falar sobre seu personagem Bento, na novela das seis, Bruno também recorda sobre quando perdeu a virgindade:

- Bento fala que já teve mais de mil mulheres, finge ser o cara mais experiente do mundo, mas, no fim das contas, é virgem, enquanto Nat é superdecidida e moderna. Quando ele se vê sozinho com essa mulher, fica nervoso, perdido, mas dá tudo certo no fim. Na hora H, Bento vai com tudo e não falha. Minha primeira vez foi aos 15 anos com uma menina que conheci fora do Rio, durante umas férias. Eu estava meio nervoso, até porque a gente não sabe exatamente o que é o sexo até passar por essa experiência. Apesar de ter rolado um friozinho na barriga, tudo aconteceu naturalmente.