Caio Paduan revela que se apaixonou pelo surf se preparando para nova novela das sete

27/10/2018 | 13:09



Caio Paduan está com tudo! Com um filme em pós-produção, onde interpreta o protagonista, um rockeiro, ele agora está se preparando para viver um surfista na próxima novela das sete da Globo, Verão 90 Graus. Em conversa durante a SPFW 46, na sexta-feira, dia 26, ele, que assistiu ao desfile masculino de João Pimenta, contou um pouco como está sendo a preparação, começando pelo cabelo:

- Fiquei com extensão para um trabalho, agora tirei, fiquei meio a meio e ficou assim. Bem cara dos anos 90.

Ele teve que aprender a surfar para o trabalho - e se apaixonou pelo esporte!

- Não surfava nada, zero. Aí fui lá aprender. Virou um vício, estou apaixonado pelo surf, todo dia de manhã, se tem onda, estou no mar. Me juntei com uma galera que gosta muito, Klebber Toledo, Sérgio Malheiros, a galera que surfa há muito tempo, Rafa Vitti.

E como os papéis interferem no estilo pessoal dele?

- Acaba interferindo no lifestyle, você busca coisas que tem a ver com o que você está vivendo e preza muito pelo conforto. Agora, no meu caso, você coloca o long john [roupa longa de neoprene] para não pegar frio e ele é super colado, você nem respira direito. Depois você não vai querer colocar uma roupa apertada. Voltei a usar boné pra caramba. Camisas florais, colorido, que é legal, está usando e tem a ver com o surf.

Caio completou:

- Se você se permitir e estiver aberto para as coisas boas que os personagens te oferecem, você recebe coisas legais.