De volta a Salém

27/10/2018 | 08:05



Melhor livro de não ficção em décadas sobre o tema, segundo o New York Times, chega às livrarias brasileiras, em janeiro, pela Zahar, As Bruxas. Escrita pela americana Stacy Schiff, autora do best-seller Cleópatra e vencedora do Pulitzer, a obra leva os leitores para Massachusetts de 1962 - mais precisamente para os nove meses dos julgamentos das bruxas de Salém, quando várias mulheres acusadas de praticar bruxaria foram perseguidas e executadas cruelmente.

Misto de narrativa histórica e thriller, a obra toca em temas sempre atuais, como o papel da mulher na sociedade, direitos civis, opressão, obscurantismo religioso e arbitrariedade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.