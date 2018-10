Alckmin e muita gente do PSDB não vão digitar 45, diz França

26/10/2018 | 00:59



O candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, afirmou que o tucano Geraldo Alckmin não votará no seu adversário, o também membro do PSDB João Doria. "Se você for ver na urna, ele (Alckmin) não vai votar 45. Ele vai digitar 40. Ele e muita gente do PSDB", disse França, após debate na TV Globo, nesta quinta-feira, 26.

França aproveitou para atacar seu adversário e relembrar o fato de o tucano ter largado a Prefeitura de São Paulo antes do fim do mandato. Segundo o governador, algo estaria errado em Doria, já que "ele não consegue ficar com um amigo por um ano. Todo mundo vira inimigo dele".

França foi questionado sobre seu contato com Alckmin. O candidato do PSB disse que não tem falado com o tucano. "Ele está numa situação difícil... tem que passar essa fase. Ele é muito resiliente. É uma pessoa que vai servir muito ao Brasil pela sua importância", disse.