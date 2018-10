São Paulo recebe festa inspirada em tradição mexicana

Miriam Gimenes



26/10/2018 | 07:36



Na tradição mexicana, no dia dos mortos, os vivos se reúnem para homenagear os que já se foram com banquete com comidas, cores e música. A festa é considerada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Tamanha sua importância na terra natal, o consulado geral do México em São Paulo junto com o Memorial da América Latina (Praça da Sombra – ao lado do Metrô Barra Funda), em São Paulo, realizam amanhã e domingo, das 11h às 20h, a Fiesta Día de Muertos, inspirada nesta tradição, com entrada gratuita.

Na programação (completa na página do evento no Facebook), o público poderá conferir apresentações de músicas típicas, feira de artesanato e concurso de altares, além de exibições da animação vencedora do Oscar Viva – A Vida é Uma Festa – da Pixar, inspirado nesta mesma tradição. Haverá também exibições e workshops de luta livre, palestras, exposição fotográfica sobre a celebração do Día de Muertos, intervenção artística em grafite, concurso de fantasias e variedade gastronômica.