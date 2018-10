Três escolas de S.Bernardo farão a prova do Mais Alfabetização

da Redação



25/10/2018 | 07:00



O MEC (Ministério da Educação), por meio da SEB (Secretaria de Educação Básica), divulgou ontem a relação das 991 escolas públicas estaduais, municipais e distritais selecionadas, em todo o Brasil, para participar da avaliação de fluência do Programa Mais Alfabetização, cujo objetivo é analisar a habilidade e precisão na fluência de leitura das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental. No Grande ABC, três unidades de São Bernardo foram colocadas no grupo.

A avaliação inédita, feita de maneira piloto e voluntária pelas escolas e secretarias, pretende atender cerca de 2.000 alunos em cada Estado. No Grande ABC, as Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica) Professora Annita Magrini Guedes, Padre Fiorente Elena e Karolina Zofia Lewandowska foram as escolhidas.

Entre os objetivos da avaliação estão os de fornecer dados para escolas e redes, assim como instrumentos pedagógicos para aprimorar o diagnóstico das instituições de ensino participantes.

A aplicação do teste, que ocorre entre os dias 29 de outubro e 16 de novembro, será realizada individualmente por meio de aplicativo próprio, adequado a smartphones ou tablets, após a fase de cadastro de aplicadores, definidos pelas escolas conforme orientações das secretarias e inseridos no sistema de monitoramento e orientação pedagógica. Após as correções, as unidades terão acesso às devolutivas pedagógicas para análises e encaminhamentos.

A avaliação de fluência foi elaborada pelo MEC, em parceria com o Centro de Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal de Juiz de Fora.