Com Neymar na torcida, Medina e Ítalo vão às quartas em etapa portuguesa do surfe

18/10/2018 | 13:54



Com a torcida de Neymar, que aproveitou uma folga no Paris Saint-Germain para acompanhar de perto nesta quinta-feira as disputas da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe, o brasileiro Gabriel Medina avançou às quartas de final, em Peniche, e deu novo passo em busca do título mundial desta temporada. O seu compatriota Ítalo Ferreira também triunfou em outras baterias do dia e lutará por vaga na semifinal.

Campeão em 2014, Medina assim também aumentou um pouco mais as suas chances de faturar um almejado troféu da temporada com a eliminação do compatriota Filipe Toledo em uma das baterias da terceira fase da competição. Uma das condições para que ele pudesse conquistar o bicampeonato já na etapa portuguesa seria a de que Filipinho terminasse essa competição com posição igual ou pior do que um 10º lugar.

E isso não ocorreu, pois ele não se classificou entre os 12 melhores que disputarão as quartas de final, fase na qual Medina assegurou presença ao superar o taitiano Michel Bourez e o português Frederico Morais na última bateria que disputou nesta quinta. O brasileiro somou 5.00 em sua primeira onda com pontuação dos juízes e depois mais 6.67 para garantir o seu triunfo com o total de 11.67. Segundo colocado desta bateria, Bourez contabilizou 7.84 ao total, enquanto o surfista da casa não conseguiu ter bom desempenho em nenhuma das ondas que pegou e terminou em terceiro com apenas 3.63.

Antes de bater o português e o taitiano, Medina abriu a quinta-feira de disputas em Peniche derrotando o australiano Ryan Callinan em um dos 12 confrontos da terceira fase em Peniche. O brasileiro chegou a estar em desvantagem de 11.66 a 7.57 e se viu obrigado a conquistar pelo menos uma nota 6.00 para superar o rival. E brilhou ao somar 7.93 e o seu adversário ainda sofreu uma punição por interferência em uma das ondas que Medina tentava descer em Peniche.

O adversário do campeão mundial de 2014 nas quartas de final será o australiano Matt Wilkinson, que foi o segundo colocado de uma bateria vencida pelo brasileiro Ítalo Ferreira. Ele somou 14.60 no somatório de notas, enquanto o surfista da Austrália terminou com 13.30. O havaiano Ezekiel Lau, com 6.00, foi eliminado nesta disputa. Já o adversário de Ítalo nas quartas de final será Michel Bourez, que avançou graças ao segundo lugar na bateria que dividiu com Medina e Frederico Morais.

Filipinho, por sua vez, acabou sendo superado por pouco pelo francês Joan Duru, em uma disputa muito equilibrada, por 12.50 a 12.10, em uma dos duelos da terceira fase. Depois disso, Duru também se garantiu nas quartas de final ao ser o primeiro colocado de uma bateria que contou com o japonês Kanoa Igarashi avançando em segundo lugar e o australiano Wade Carmichael sendo eliminado ao ficar em terceiro.

BRASILEIROS ELIMINADOS - Além de Filipinho, outros três brasileiros deram adeus à competição em baterias válidas pelo terceiro estágio da competição em Portugal. Michael Rodrigues foi superado por Michel Bourez por 12.33 a 11.14, enquanto Willian Cardoso perdeu para o australiano Adrian Buchan por 9.66 a 7.33 e Jesse Mendes acabou sendo batido por muito pouco (13.66 a 13.30) pelo compatriota Ítalo Ferreira.

O australiano Julian Wilson, que é um dos rivais de Medina na luta pelo título da temporada, só disputará nesta sexta-feira a sua bateria da quarta fase contra os seus compatriotas Owen Wright e Adrian Buchan. Por causa das condições ruins do mar em Peniche, que propiciou poucas ondas nesta quinta, essa disputa sequer foi iniciada. Essa bateria definirá os adversários de Joan Duru e Igarashi nas quartas de final.

Torcedor ilustre em Peniche, Neymar acompanhou o dia de competição de dentro de uma das áreas VIPs montadas pela WSL, a entidade de elite do surfe, na praia portuguesa, onde chegou a posar para fotos ao lado de Gabriel Medina. A nova chamada para os surfistas na competição será às 4 horas (de Brasília) desta sexta-feira.