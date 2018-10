A internet está convencida que Meghan Markle está grávida de seu primeiro filho

14/10/2018 | 12:10



Não é só a própria Meghan Markle que quer engravidar, como também rumores estão indicando que ela está mesmo esperando seu primeiro filho! Recentemente, a esposa de príncipe Harry marcou presença, ao lado do marido, no casamento da princesa Eugenie, a neta da Rainha Elizabeth II. E fãs no Twitter logo perceberam que a Duquesa de Sussex optou por um look da Givenchy bem soltinho, indicando que ela talvez esteja escondendo uma barriguinha!

Não demorou para que as pessoas logo usassem as redes sociais para aumentar esses rumores, segundo informações do Sunday Express. Uma pessoa escreveu:

Algo na roupa de Meghan me faz pensar que ela está grávida e escondendo uma barriguinha. É muito conservador.

Já outro escreveu:

Eu tenho um pressentimento que Meghan está grávida. Ela está radiante e seu rosto parece mais cheio para mim. Não vejo a hora de eles anunciarem.

Mas as especulações não ficam só por conta dos fãs da família real. Outro indício de gravidez surgiu porque Meghan talvez não acompanhe mais Harry em uma turnê pela Austrália, Nova Zelândia, Fiji e Toga. Esses dois últimos países tiveram um aumento de casos do Zika vírus, que é especialmente perigoso para mulheres grávidas. Porém, ainda não houve um anúncio oficial do Palácio de Kensington, então é provável que Meghan faça sim essa viagem ao lado do marido.