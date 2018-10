Princesa Charlotte copia pose de Kate Middleton em fotos oficiais do casamento de princesa Eugenie

14/10/2018 | 10:10



O Palácio de Kensington divulgou retratos oficiais do casamento da princesa Eugenie, neta da Rainha Elizabeth II, que se casou com Jack Brooksbank na última sexta-feira, dia 12! Os noivinhos posaram para um retrato bem romântico no melhor estilo conto-de-fadas, dentro da carruagem, mas foram também imortalizados ao chegarem para a recepção do casamento! Eugenie optou por um vestido Zac Posen, para o evento.

Além disso, o palácio também mostrou as clássicas fotos pós-casamento, em que a família toda se reúne com os noivinhos. Os cliques foram feitos por Alex Bramall, que agradeceu o convite para eternizar o momento por meio de sua câmera. Segundo informações da People, ele divulgou o seguinte comunicado:

É uma honra e um privilégio ser convidado para fotografar a princesa Eugenie e Jack neste dia muito especial.

Um clique ainda mais fofo reúne todas as daminhas de honra e pajens, que fizeram parte do grande dia. Príncipe George e a princesa Charlotte, filhos de Kate Middleton e príncipe William, roubaram a cena!

O que chamou a atenção em Charlotte é que ela já está aprendendo regras da família real, pois se sentou igualzinha à mãe, com as mãos repousadas no colo e os pés cruzadinhos! Uma verdadeira princesa, não é mesmo?