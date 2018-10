'Um milagre por dia', diz filho de Arlindo Cruz ao comentar saúde do pai

13/10/2018 | 15:24



Arlindo Cruz está há três meses em casa, se recuperando de um AVC que sofreu em março do ano passado. Ele ficou internado em um hospital até julho deste ano. Desde então, vem progredindo na recuperação em casa.

E detalhes dessa evolução são contados pelo filho do músico, Arlindinho, nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 11, o também músico postou um vídeo no perfil oficial dele no Instagram. "Um passo de cada vez. Um milagre por dia. No aniversário da minha vó de 89 anos, comendo dieta pastosa e respondendo aos estímulos e ''papando tudo'' sozinho", escreveu na legenda.

O vídeo mostra Arlindo Cruz comendo uma colherada de alimento pastoso e a família dele comemorando. Os seguidores também festejaram. "Melhoras, mestre Arlindo Cruz" e "Com esses cuidados e carinho, esse guerreiro já já estará de volta" foram alguns dos comentários.