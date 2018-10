Jornalista da região retomará canal no YouTube

Caroline Manchini/Especial para o Diário



15/10/2018 | 07:14



A função do jornalista vai muito além de simplesmente informar. Um bom profissional desenvolve também a capacidade de identificar e contar – de diferentes formas – boas histórias, prezando sempre pela veracidade dos fatos. Essas foram as características que despertaram, desde muito cedo, o interesse da mauaense Keila Lima, 49 anos, pela profissão.

Ainda na época do colégio, ela decidiu que gostaria de construir carreira de sucesso no jornalismo. Tanto é que, com apenas 14 anos, começou a trabalhar no Diário Popular, extinto em 2010, como assistente da secretária do diretor de marketing e, anos mais tarde, matriculou-se na UMC (Universidade de Mogi das Cruzes) em busca de realizar seu grande sonho.

Depois de formada conseguiu seu primeiro emprego na área e trabalhou na coordenadoria de imprensa da Prefeitura de Mauá. Desde então se dedica exclusivamente à profissão. Durante sua consolidada carreira como repórter e apresentadora passou pelas TVs Bandeirantes, Globo, Gazeta, Record, RedeTV! e agora está, ao lado das bispas Sonia Hernandes e Fernanda Hernandes, à frente do programa De Bem Com a Vida, exibido diariamente pela Rede Gospel.

“É uma honra representar o Grande ABC no jornalismo. Sou mauaense de alma e coração, e tenho orgulho do povo desta região”, conta Keila. “Minha missão é informar sem enganar. É inspirar os outros a serem pessoas melhores, para que o mundo seja um lugar melhor também. Na TV percebi que, por meio do meu trabalho, poderia alcançar esse objetivo atingindo um público maior”, acrescenta.

E foi exatamente neste meio de comunicação em que cobriu casos que marcaram a história do País. Dentre eles destacam-se a queda do avião da TAM, em 2007, o assassinato de Isabella Nardoni, em 2008, e, no mesmo ano, o caso Eloá, que aconteceu em Santo André. Tiveram ainda outras coberturas memoráveis.

Como apresentadora, Keila considera momento inesquecível uma entrevista exclusiva com a cantora Paula Fernandes, na qual a artista revelou enfrentar sérios problemas com a depressão. “Isso quase a fez desistir da carreira e, depois do depoimento, ela passou a usar a própria experiência para ajudar outras pessoas. Foi emocionante.”

São por essas e outras histórias que a jornalista continua batalhando para tentar levar ao público boas histórias e jornalismo verdadeiro. Ela adianta que em breve reativará seu site, canal no YouTube e que está escrevendo seu primeiro livro. “Todos os meus sonhos são voltados para o crescimento profissional, para fazer trabalho cada vez melhor e, assim, agradar ao público”, finaliza.