Padre pede um minuto de silêncio pelo Brasil durante procissão em São Bernardo

Do dgabc.com.br



12/10/2018 | 10:30



O padre Alex Sando Camilo, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Paulicéia, em São Bernardo, pediu aos fiéis um minuto de silêncio pelo Brasil durante procissão em homenagem à santa padroeira do País na manhã desta sexta-feira (12).

O religioso falou sobre o momento difícil que o Brasil enfrenta e frisou que, diante deste cenário difícil, o povo terá de escolher um novo presidente nos próximos dias. A pausa foi solicitada a fim de pedir bençãos à população, de modo a evitar o sofrimento dos mais pobres e daqueles que necessitam de saúde e emprego.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), 6 mil pessoas acompanham a procissão. Emocionados, os fiéis dizem que o dia de hoje é uma oportunidade para prestar homenagem à santa e agradecê-la após tantos pedidos feitos durante o ano.

Além da procissão, funcionários da paróquia, com a ajuda da comunidade, prepararam bolo de 1,80 metro para celebrar a ocasião. (Com informações de Bia Moço)