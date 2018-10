Sistema Anchieta-Imigrantes tem congestionamento no sentido Litoral

Do dgabc.com.br



12/10/2018 | 09:32



Atualizada às 10h51

O motorista encontra na manhã desta sexta-feira (12) tráfego congestionado na Rodovia dos Imigrantes no sentido Litoral, do km 25 ao km 40, por conta do excesso de veículos.



Há também congestionamento na Via Anchieta, no mesmo sentido, do km 27 ao km 40.



Nas demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o tráfego flui normalmente.



O tempo está encoberto, com chuva em pontos isolados e neblina no topo de serra e Interligação Planalto. A visibilidade está prejudicada. Foi implantada a Operação Comboio a partir da praça de pedágio da Via Anchieta. A Interligação Planalto está bloqueada nos dois sentidos.



O SAI está em Operação Descida (7X3). A descida é feita pelas duas pistas da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida acontece apenas pela pista norte da Imigrantes.



Feriado de Nossa Senhora Aparecida



Desde as 0h de quinta-feira (11), quando se iniciou a contagem, mais de 129 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária Ecovias registrou a passagem de mais de 49 mil veículos.