Contra Arábia Saudita, Tite faz testes na defesa da seleção brasileira

12/10/2018 | 07:20



Depois de modestas atuações contra Estados Unidos e El Salvador, a seleção brasileira voltará a campo nesta sexta-feira, às 15 horas (horário de Brasília), para iniciar nova série de amistosos. Antes de enfrentar a Argentina, na próxima terça, o time de Tite terá pela frente o limitado time de Arábia Saudita, na casa do rival, na capital Riad.

Dos quatro rivais do Brasil após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, o time é dos mais limitados. Só não está atrás de El Salvador (72º) no ranking da Fifa. É o 71º colocado, sem qualquer rastro de tradição no futebol.

É diante desta oportunidade que o treinador da seleção pretende fazer testes na defesa. A primeira mudança será a entrada de Ederson no lugar de Alisson, titular ao longo das Eliminatórias e também no Mundial da Rússia. O jogador do Liverpool voltará ao gol diante dos argentinos. "O Alisson está um passo à minha frente, disputou uma Copa do Mundo. Não é por isso que vou trabalhar menos", avisa Ederson.

Na zaga, Pablo e Marquinhos serão os titulares. O primeiro nem chegou a ser convocado para a Copa. E Marquinhos era a primeira opção no banco, atrás de Thiago Silva e Miranda. Como a dupla do Mundial já terá idade mais avançada na Copa do Catar, em 2022, Pablo e Marquinhos surgem como boas opções, na avaliação de Tite.

Nas laterais, Fabinho vai aparecer no mesmo lado direito em que o treinador encontrou seguidos problemas em solo russo, em razão das lesões de Danilo e Daniel Alves, este foi cortado antes mesmo da viagem para a Rússia. Fagner só ganhou a oportunidade de titular devido a estas contusões. Não foi chamado desta vez por conta da participação do Corinthians na final da Copa do Brasil.

No lado esquerdo, Marcelo está machucado, o que proporcionou ao treinador a oportunidade de testar mudanças no setor. Alex Sandro será o titular nesta sexta. Filipe Luís, chamado de última hora, será a opção no banco, apesar de ter se destacado durante a Copa.

Contra os sauditas, os testes param por aí. Mas não as novidades. No ataque, Tite vai dar nova chance a Gabriel Jesus, que passou em branco nos cinco jogos da seleção na Copa. Roberto Firmino ganhou espaço no time nos dois amistosos disputados logo após o Mundial. Mas voltará ao banco nesta sexta.

Apesar das limitações do rival, Tite espera um duelo mais complicado do que esperava. "A Arábia Saudita é uma equipe móvel, de qualidade de passe, não é uma equipe estática, pragmática, isso gera grau de dificuldade maior", projeta o treinador.

E não esconde que vai aproveitar o amistoso para avaliar o comportamento dos "novatos". "É um time que rompe linhas, ataca espaço, não é uma equipe pesada. Essa é uma característica diferente, à qual teremos de nos adaptar. Ela me dá oportunidades de conhecer atletas diferentes, com estruturas táticas às vezes diferentes", prevê Tite.