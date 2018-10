Principiava a República. E aqui na região...

Ademir Medici



No século 19, quando a República dava os primeiros passos, o coronelismo imperava com todas as suas características eleitorais: fraudes, votos de cabresto, imposição de forças.

Pouco antes da eleição de Campos Sales um fato insólito registrou-se na região: o subdelegado Arthur Queiroz dos Santos invadiu o Paço da Câmara, em São Bernardo, e arrebatou livros e talões de diplomas que estavam sendo distribuídos pelo funcionário Ítalo Setti aos eleitores.

O assunto gerou o ofício número 6, de 7 de janeiro de 1898, enviado ao secretário do Interior. Assinavam o ofício o coronel João Baptista de Oliveira Lima (presidente da Câmara), Alfredo Luiz Flaquer (intendente – prefeito), Gustavo Rathsan, Luiz Bruno e Vicente Linguanotto (vereadores).

Os políticos pediam providências. O fato já havia sido comunicado por telegrama ao presidente do Estado.

NOTAS

1 – A Câmara Municipal de São Bernardo funcionava neste prédio preservado pela Prefeitura no atual 1.325 da Rua Marechal Deodoro, hoje denominado Câmara de Cultura Antonino Assumpção.

2 – Arthur Queiroz é hoje nome de rua em Santo André, a exemplo dos vários outros aqui citados.

AMANHÃ

As secções qualificadoras, formada pelos poderosos locais.

A copa de São Caetano

México em sétimo, Nigéria em sexto, Polônia em quinto, Senegal em quarto... Hoje é dia de mostrar o plantel da Seleção do Senegal.

Figurinhas de hoje, memória em formação, legado do São Caetano EC.

A história do Pé na Bola do São Caetano está na Memória na TV, do DGABC TV – www.dgabc.com.br .

No sábado Memória focalizará a Colômbia, terceira colocada.

Interação com Facebook

O pênalti

Wolfgang Funkel prepara-se para cobrar. Henny, alta funcionária, parece que vai explodir.

– Salve-me, santo Taffarel.

De uma crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 4 de outubro de 1988. Jogo válido da Olimpíada de Seul. A íntegra está no Facebook do endereço acima.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 4 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6874

Manchete – (José) Sarney (presidente da República) já estuda criação do Plano Real: plano propõe uma nova moeda no lugar do cruzado

“Ninguém rasga nova Carta”, diz Ulysses Guimarães, ao mostrar o primeiro exemplar da nova Constituição.

Combustíveis – Postos não respeitam tabela e são autuados em Rudge Ramos.

Em 4 de outubro de...

1918 – Attilio Pessotti nasce em São Bernardo. Historiador. Deixou centenas de crônicas publicadas na imprensa da cidade e no Diário. Autor do livro Villa de São Bernardo, em segunda edição.

Nos cinemas, Carlito à Beira-Mar, com Charlie Chaplin.

A guerra. Do noticiário do Estadão: a ação dos italianos na Albânia.

1973 – Prefeituras de São Bernardo e São Caetano firmam convênio para a abertura da Avenida Lauro Gomes.

1983 – A parte superior do terminal rodoviário de São Caetano passa a abrigar a Biblioteca Paul Harris, transferida da Rua Baraldi, 1.005.

Hoje

Dia Mundial dos Animais e Dia Mundial da Natureza

Dia Universal da Anistia

Dia Mundial do Barman ou Bartenderé

Santos do Dia

Francisco de Assis (Itália 1182-1226). Fundador da Ordem dos Franciscanos Conventuais. É o santo padroeiro da Itália, do meio ambiente e da ecologia.

Petronio