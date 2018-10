Para comprovar favoritismo, Azulão recebe Votuporanguense

João Victor Romoli

Especial para o Diário



03/10/2018 | 07:00



Na luta para manter o ritmo na Copa Paulista, o São Caetano recebe o Votuporanguense, às 20h desta quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, onde ainda não perdeu na competição. Derrota, aliás, é algo que o Azulão não sabe o que é, já que em 13 jogos venceu sete e empatou seis.

O time do técnico Pintado busca aproveitar nesta quarta-feira o momento abalado do rival, que perdeu em seus domínios na estreia da segunda fase, por 1 a 0 para o Atibaia, que lidera o Grupo 7 e enfrenta o Rio Claro. Azulão e Votuporanguense, aliás, se enfrentaram por quatro vezes na história, com duas vitórias do clube de São Caetano, contra uma do adversário, além de um empate.

Em campo, Pintado deve manter a equipe que empatou por 1 a 1 com o Rio Claro, domingo, no Interior. Com isso, Cristian, que é considerado pelo treinador peça fundamental na campanha, continuará jogando mais avançado. Na frente, Júnior Araújo parece estar se consolidando como titular, já que voltou a fazer gol na última partida. Ele enfrenta disputa diária com Isaac Prado, Stéfano Yuri e Ermínio (machucado). A dúvida para hoje fica por conta da lateral direita, uma vez que Pintado reveza o experiente Esley com Luís Felipe. No jogo de domingo, os dois chegaram a atuar.

O rodízio demonstra a qualidade, principalmente do sistema defensivo do elenco do Azulão, que é o melhor da Copa Paulista, ao lado do Mirassol, com apenas quatro gols sofridos.

Pintado cobra melhora, além de inteligência ao S.Caetano

Um dos responsáveis pela boa campanha do São Caetano na Copa Paulista, o técnico Pintado ressaltou que o time precisa melhorar alguns pontos para começar a vencer na segunda fase. Segundo ele, a inteligência será a mais importante aliada diante do Votuporanguense.

“Precisamos ser inteligentes e aperfeiçoar alguns pontos para vencermos. Espero que possamos fazer boa apresentação em casa, como a gente já fez, e conseguir o resultado positivo diante de um adversário que não pode perder. Por isso, precisamos jogar com inteligência”, disse o treinador, que completa hoje 58 partidas no comando do Azulão – terceiro que mais dirigiu o clube na história, perdendo para Luís Carlos Martins (167) e Jair Picerni (165).