Movimento de Mulheres reivindica Casa de Referência em Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/10/2018 | 08:58



O Movimento de Mulheres Olga Benário realizou na última sexta-feira (28), e pela segunda vez na cidade de Mauá, a invasão de um imóvel da Prefeitura, na Rua Almirante Barroso, no Centro. O objetivo é que no local seja inaugurado um centro de referência para mulheres na região. A reivindicação pela Casa Helenira Preta ocorre um ano e três meses após o movimento do ano passado.

Em julho de 2017 a desocupação ocorreu a partir da assinatura de uma carta-compromisso, que designava várias atribuições para a prefeitura. Segundo as integrantes do movimento, os acordos assinados pelo prefeito Atila Jacomussi (PSB) foram sendo descumpridos na medida em que a crise institucional que atinge a prefeitura foi ficando mais grave.

“As mulheres do Grande ABC não têm mais condições de esperar. No Brasil, uma a cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada e a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas”, informou o movimento por meio de nota. O comunicado ressalta que tem existido retrocesso nas políticas voltadas para o atendimento de mulheres, “que já eram insuficientes”. “A insuficiência dos serviços públicos de atendimento às mulheres, somado ao gigantesco desemprego, carestia e aumento da miséria tem aprisionado milhares de mulheres a círculo vicioso de violência”, completa o texto.

De acordo com o movimento, o centro de referência Helenira Preta tem como objetivo o combate à violência contra as mulheres, trabalhando tanto na prevenção quanto no atendimento das vítimas. As participantes destacam que as delegacias especializadas em violência contra a mulher ficam fechada durante a noite e que as Casas Abrigo existentes em Diadema, Santo André e São Bernardo não dão conta de atender toda a demanda e ainda estão ameaçadas de fechamento.

O edifício invadido é de propriedade da Prefeitura, está fechado e abandonado desde 2016. Durante as negociações com a Secretaria de Mulher, foi um dos locais apontados como a sede da Casa de Referência Helenira Preta, tendo inclusive um processo técnico em construção pela Secretária de Obras. É um edifício que permite, segundo o movimento, a organização de atividades que gerem emprego e renda para as mulheres vítimas de violência. A Prefeitura de Mauá ainda não se pronunciou.