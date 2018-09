As filhas de Demerval

DANIELA PEGORARO

30/09/2018



É inegável que algumas aptidões vêm de família. Gostos, talentos, características, tudo isso é herdado no DNA, às vezes por algumas gerações. Prova disso é a família Silva, que ‘nasceu’ na Bahia, mas, há pouco mais de um ano, está radicada em Santo André. Tudo começou quando dona Isabel, que sempre sonhou em ter seis filhas – e conseguiu – casou-se com o músico e compositor Dermeval. Por influência do casal, as crianças cresceram em ambiente regado de musicalidade e, por isso, ainda no ano 2000, deram início à banda CAT BPR, que existe até hoje.

No início eram apenas as CAT – Chrys (violão), Ava (percussão) e Thyanny (percussão). Foi depois que entrou o BPR, a Beth (percussão), Paty (teclado) e Rosy (bateria), para complementar o sexteto. E detalhe: todas as integrantes soltam a voz e cantam. “Via minhas irmãs cantando em festas de famílias, aniversários, e queria participar. Como meu pai era muito sério quanto a isso, todas nós fizemos teste para entrar na banda. Tínhamos de apresentar três músicas e participar de um dos shows para ter aprovação da plateia”, relembra a tecladista Paty.

Essa importância que a música tem para a família vem desde sempre, quando Dermeval pegava seu violão, o cavaquinho e apresentava-se ao vivo para as próprias filhas. “Elas nunca brincavam de boneca, brincavam era de cantar. A música é tudo na nossa vida, é o nosso mundo”, conta o pai. Hoje, aos 75 anos, ele faz questão de estar presente e fazer a introdução da banda em cada show. A mãe, Isabel, 53, também faz parte da produção, mas age como figurinista do grupo.

A família mudou-se para o Grande ABC em busca de oportunidade. “São Paulo é o celeiro musical. Fazíamos muito show pelo Sudeste, então decidimos vir para cá. Já que temos família aqui em Santo André, escolhemos o local para morar. Adoramos a cidade, nos identificamos muito e hoje está em nossos corações”, conta a violonista Chrys.

Suas canções tendem para o romântico, no estilo pop, levando como influências musicais as bandas Roupa Nova e Jota Quest. “Falamos de coração para coração”, comenta a tecladista.

Em novembro devem lançar o 15ª álbum da carreira e DVD, intitulado Vem Com a Gente, que leva 12 faixas autorais. Recentemente, o grupo recebeu na Câmara de São Paulo o prêmio Mceys Qualidade Brasil como o único grupo musical brasileiro formado por irmãs, na categoria Novidade Musical. “Esse foi um dos mais de 20 prêmios recebidos pela banda, e ainda tem muitos outros a conquistar pela frente”, comemora o pai, orgulhoso.