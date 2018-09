obituário 30-09-2018

Ademir Medici

José dos Santos, Zelão

(*) Presidente Prudente, SP, 24-6-1955

(+) São Caetano, 21-9-2018

Na história do Jardim Santo Alberto, em Santo André, a presença de José dos Santos, o Zelão. Empresário, esportista, cidadão. Profissionalmente, era diretor da Contuflex, uma indústria da Zona Leste de São Paulo especializada em tubos flexíveis e conexões. Adorava futebol e automobilismo.

No futebol amador, colaborava com clubes do Distrito de Utinga, entre os quais a Seci, Chile e Nacional. Era o presidente de honra do Santo Alberto FC. No automobilismo, patrocinava provas de stock car.

“Sua morte foi uma grande perda para o Jardim Santo Alberto. Estamos em luto eterno”, comenta Rubens Ferreira Soares, o Rubão, seu amigo.

Zelão era filho de Oliveira Francisco dos Santos e Edite dos Santos. Parte aos 63 anos. Foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Vila Curuçá. Deixa esposa, dois filhos e um neto.

Santo André

Elvira Teixeira Ferreira, 102. Natural de Portugal. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lauzinha de Moura Lucena, 91. Natural de Milagres (CE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracy Quideroli Melussi, 90. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Dia 28, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Benedita David, 74. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

José Carlos Pereira, 66. Natural de Jaú (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osório Paula da Silva, 61. Natural de Adamantina (SP). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Letrista autônomo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Antonio Morelli, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elaine Cristina Aparecida de Flório, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 28. Crematório Jardim da Colina.

Márcio Camargo Lima, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Eletricista. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

São Bernardo

Oscalina Ribeiro Bernardi, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Octacilio Morales, 83. Natural de Chavantes (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Ambrosina Escolasca Grilo, 80. Natural de Monsenhor Paulo (MG). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Lourdes Peres de Souza, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Parque do ABC, em Mauá.

Sidnei Antonio Toti, 72. Natural de Monsenhor Paulo (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

João Donizete Cavalo, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Gilberto Vieira, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28. Crematório Memorial de Santos (SP).

João Lotto, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Alcyr Monteiro dos Santos, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Asdubles José Batista, 82. Natural de Cruzeiro (MG). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 28. Crematório Vila Alpina.

Sérgio Garrucho Duran, 73. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Clea Lúcia Lima da Cruz, 70. Natural de Rio Largo (AL). Residia no Jardim São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Hamilton Abrahão, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gery, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rubens Porcali Lorente, 44. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Wilson Roberto Severino, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia em Diadema. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Neide Ramos de Oliveira, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Mauá

Maria do Socorro Lira, 64. Natural de Agrestina (PE). Residia no Jardim Taquarussu, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Sidnei Iglesia, 75. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério São José.

Clodoaldo Armagni, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Motorista. Dia 28, em Santo André. Cemitério São José.