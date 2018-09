Obituário - 28 de setembro de 2018

Ademir Medici

28/09/2018 | 08:23



Santo André



Luiza Magrini da Silva, 102. Natural de Monte Sião (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério Municipal de Lins (SP).



Elena Caldeira Mello, 88. Natural de Botuporã (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Armelinda Faber da Silva, 87. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



José Rocha, 84. Natural de Itajubá (MG). Residia no Jardim Elba, em São Paulo (SP). Dia 26, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Terezinha Mario Costa, 80. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Arisieri Gonçalves de Sordi, 78. Natural de Paraibuna (SP). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Carlos Galazini, 73. Natural de Itapuí (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Antonia Neusa Ozani Freschi, 69. Natural de Itajobi (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria das Graças de Jesus, 69. Natural do Estado do Piauí. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Pereira da Silva, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiz Pereira, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ivone Graciano da Costa, 61. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo (SP). Dia 26, em Santo André. Cemitério Memorial da Paz.



Darci Leonel Vittorelli, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Maria do Socorro Soares dos Santos, 57. Natural de Elesbão Veloso (PI). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Duarte Dantas dos Santos, 54. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marcio Luiz Martins, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Supervisor. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Maria de Lourdes Barrotti Linero, 88. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Catarina da Fonseca Siriano, 86. Natural de Angra dos Reis (RJ). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.



Deolindo Previtale, 85. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.



Odette Meneghel Yokoshiro, 82. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Antonio Lazzuri, 77. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



Jacyra Machado de Godoy, 75. Natural de Ribeirão Claro (SP). Residia em São João da Boa Vista (SP). Dia 25. Cemitério da Paulicéia.



Antonio Benedito da Silva, 72. Natural de Maria da Fé (MG). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.



Antonio Benedito Moretto, 66. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Angélica Tavares de Oliveira, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.



Carlos José de Oliveira Cerri, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano



Maria Safrany, 92. Natural de São Caetano. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Margarida Casemiro Sicupira, 89. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.



Carmela Catallano Melare, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Neide Aparecida Rebecca de Oliveira, 70. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Vale da Paz.



Diozina Rodrigues de Jesus, 65. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Benedito Luiz Monteiro de Castro, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Paulo Vanderlind, 52. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Raimundo Lima Fernandes, 51. Natural de Boninal (BA). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Renato dos Santos Rey, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Leyr Joedson Moreira, 30. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.



Leonardo Ferreira Silva, 20. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Vale da Paz.



Aline da Silva Santos, 18. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Kaique da Cunha Santos, 18. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Mauá



José Bernardo da Silva, 88. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Jesuína Torega, 85. Natural de Américo de Campos (SP). Residia no Jardim Santa Maria. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



João Batista Moreira, 80. Natural de Silveiras (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Rubens Valearini, 75. Natural de Santo Antonio do Pinhal (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.



Gino Cândido da Silva, 73. Natural de Viradouro (SP). Residia no Jardim Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Maria Martinha de Ponte Rodrigues, 69. Natural de Portugal. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 25, em Diadema. Vale dos Pinheirais.



Antonia Maria Gomes Lacerda, 58. Natural de Pereiro (CE). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.



Maria José Soares Oliveira Gomes, 39. Natural de Palestina (AL). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Osvaldo Bernardo Pereira, 64. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Mauá. Cemitério São José.