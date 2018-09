Diadema é vice-campeã em prêmio de saúde bucal

da Redação



28/09/2018 | 07:00



Depois de ter sido avaliado como o melhor serviço em saúde bucal do Estado de São Paulo, Diadema conquistou a segunda colocação do Prêmio Nacional do CFO (Conselho Federal de Odontologia) de Saúde Bucal. A cidade ficou atrás apenas de Curitiba, que possui reconhecimento internacional nesta área e foi eleita pelo órgão federal como a vencedora do prêmio.

Segundo a coordenadora de Saúde Bucal de Diadema, Bernadete Cunha, o prêmio é fruto do desempenho de toda equipe do município. “Este fato coloca Diadema em destaque em âmbito nacional e traz de volta, para os profissionais e para a gestão, a certeza de que estamos no caminho certo. Tudo isso só foi possível por termos uma rede com gestores e equipes de saúde bucal comprometidos com a população”, disse a coordenadora.

O Conselho Federal de Odontologia analisou dez critérios durante a premiação. Entre eles está a evolução da política de saúde bucal, que procura educar, monitorar, avaliar e desprecarizar o serviço a todos os munícipes.

Em outubro, a política de saúde bucal de Diadema completa 31 anos de municipalização, chegando a 63 equipes de saúde bucal cadastradas na estratégia saúde da família. Além disso, o município conta um Centro de Especialidades Odontológicas.