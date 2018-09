Maneva lança DVD acústico

Vinícius Castelli



28/09/2018 | 07:06



É em clima de paz, com o público sentado no gramado, longe de qualquer estresse, que o grupo de reggae paulistano Maneva apresenta seu novo espetáculo. Tudo pode ser conferido no DVD Maneva Acústico na Casa do Lago (Universal Music, R$ 39,90, em média), terceiro da carreira, e que acaba de ser lançado.

Registrado em São Bernardo, na Estância Alto da Serra, o show é ilustrado por 19 composições. “Escolhemos esse local para gravar o espetáculo por ter natureza bonita e isso se conecta com o formato acústico”, explica o cantor Tales de Polli. Ele diz que o início da carreira do grupo de reggae foi com apresentações em campings e praias. “Ficamos encantados com o visual que encontramos no local”, frisa.

Diego Andrade (percussão) se animou com a recepção dos presentes na gravação do DVD, que ocorreu em julho, durante duas noites. “Nosso público é forte em São Paulo e no Grande ABC. Foi a escolha certa tocar aí. As pessoas compareceram mesmo. Estava cheio nos dois dias. Foi surpreendente ver a galera toda sentada no gramado, tudo na paz, que é o que o mundo precisa”, afirma.

A banda apresentou temas como Enviado Por Deus, que abre o show, Seja Para Mim, Não Vá Dizer Que Não e Sem Jeito, esta com participação de Rael. Segundo o contrabaixista, o projeto foi desafiador, pois a banda apresentou todas as canções com novos arranjos. “Repaginamos as músicas para formato acústico. Há novas sonoridade e instrumentos, como flauta, acordeon, cavaquinho”, diz. “Esta foi a vez que mais trabalhamos”, afirma o cantor, que acrescenta que a banda sempre tenta se reinventar. “Alcançamos o que queríamos”, encerra.