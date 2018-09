Três são presos por roubo de carro em Diadema

Do Diário OnLine



26/09/2018 | 15:29



Três indivíduos foram presos por roubo de um Ká no bairro Taboão, em Diadema, na noite desta terça-feira (25).

Por volta das 19h, policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão avistaram o veículo no bairro Pauliceia após serem comunicados do roubo via Copom (Central de Operações da Polícia Militar). No carro havia três indivíduos que tentaram fugir da polícia, mas foram detidos na comunidade Santa Cruz.

Todos foram encaminhados ao 3º DP (Eldorado), onde a vítima reconheceu os suspeitos.

São Caetano - Também na noite de ontem, quatro pessoas foram presas em São Caetano por volta das 22h50. Policiais faziam patrulhamento quando foram informados via Base de Segurança Fundação de um furto em um comércio na Rua Maximiliano Lorenzini. No local, os agentes encontraram a quadrilha que tinha furtado três motores elétricos do estabelecimento. Apos a abordagem, eles confessaram o crime.

O boletim de ocorrência foi registrado no DP Sede da cidade, onde o proprietário do comércio reconheceu os objetos furtados do seu negócio.