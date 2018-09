Escritório de Percy já se encontra fechad

Fabio Martins



22/09/2018 | 06:52



O escritório de Percy de Souza Ramos, conhecido como Dr. Percy, localizado na Rua Senador Flaquer, em Santo André, que oferece defesa e assessoria especializada para solucionar problemas relacionados a infrações de trânsito, já encontrava-se ontem de portas fechadas. O Diário mostrou que o ex-delegado andreense, candidato a vereador pelo PMB no processo eleitoral de 2016, foi nomeado formalmente na quarta-feira pelo governador de São Paulo, Márcio França (PSB), para exercer o cargo de diretor vice-presidente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

A equipe do Diário compareceu ao local, situado na sobreloja de uma galeria, na tentativa de esclarecer a indicação ao posto no Detran, principalmente por sua atuação justamente como negociador de penalidades por multas de trânsito. Não havia qualquer menção ou placa referente ao funcionamento da empresa. A porta da escada que dá acesso ao escritório estava trancada, assim como as janelas, além de luzes apagadas. Pessoas que frequentam as dependências do espaço, no entanto, sustentam que secretária de Percy trabalhava diariamente, ao menos até então, na sala comercial.

Em seu cartão de visitas, Percy ‘vende’ serviços como orientação jurídica, assessoria, defesa e recursos. “Motoristas: temos a solução”, diz a chamada do anúncio, estampado também em sua foto no WhatsApp. Depois de a equipe do Diário registrar pedido de declaração no telefone do ex-delegado, uma mulher chamada Alda respondeu a mensagem dizendo que, embora não tenha contato com Percy há algumas semanas, passou o recado, mas que ele “pede desculpas por não poder falar”. “Somente através da assessoria de imprensa do Detran.”

Percy acumula longa trajetória na política de Santo André. Foi candidato por vaga na Câmara em três ocasiões, sendo a última há dois anos, pelo PMB, quando recebeu 552 votos e ficou como suplente. O PMB está no arco de alianças do projeto à reeleição de Márcio França. Único vereador da sigla na cidade e presidente da legenda na esfera municipal, Tonho Lagoa negou que a indicação tenha partido do PMB local. “Não foi daqui, mas vejo como excelente (a nomeação), tenho admiração por ele, por sua trajetória. Irá fortalecer o governo do Márcio França”, disse o parlamentar, rechaçando também conflito de interesses. “Não considero dessa forma, não enxergo problemas. São coisas diferentes, é desvinculado (o cargo do escritório).”

O Detran foi procurado pela equipe de reportagem para detalhar a nomeação de Percy. A assessoria do órgão manteve, contudo, a resposta encaminhada pela equipe de comunicação do Palácio dos Bandeirantes, que descartou conflito de interesse. “É um técnico especialista em apurar abusos de infrações de trânsito aplicados contra motoristas e proprietários de veículos. Trata-se de um profissional qualificado, formado em Direito, que se dedicou 22 anos à função de delegado de polícia. Sua tarefa será defender a visão do usuário do Detran no serviço público.”