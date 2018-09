UFABC inicia discussões sobre Orçamento de 2019

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/09/2018 | 15:14



A UFABC (Universidade Federal do ABC) realiza na tarde desta terça-feira audiência pública para debater as diretrizes orçamentárias de 2019. O projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) para o próximo ano está tramitando no Congresso e prevê cerca de R$ 52 milhões para a instituição, entre recursos para custeio e investimento.

A pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFABC, Mônica Schröder, explicou que esse é um importante espaço de diálogo com a comunidade universitária e acadêmica, e que ao final do ano será elaborado pela Canoa (Comissão Assessora de Natureza Orçamentária e Administrativa) a resolução com as prioridades e diretrizes definidas após as contribuições. A deliberação final é feita pelo Consuni (Conselho Universitário).

Cerca de 20 pessoas acompanham a atividade.