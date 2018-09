Caixa terá taxa mínima de 8,75% e máxima de 10,25% para imóveis até R$ 1,5 mi

14/09/2018 | 14:03



A Caixa anunciou redução nas taxas de crédito imobiliário para imóveis avaliados em até R$ 1,5 milhão adquiridos no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a taxa mínima é de 8,75%, conforme revelou o presidente do banco, Nelson de Souza, em evento mais cedo na capital paulista.

De acordo com comunicado da Caixa, a redução é de 0,75 ponto porcentual. Anteriormente, as taxas mínima e máxima eram de 9,50% e 11%, respectivamente. Os novos números, a partir do próximo dia 24 de setembro, serão de 8,75% a taxa mínima e 10,25% a máxima.