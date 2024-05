No Interior, Toyota inicia o maior ciclo de investimento

Gigante do setor automobilístico, a Toyota deu início ao maior ciclo de investimentos de sua história de 62 anos no Brasil, sendo que em 61 deles esteve presente em São Bernardo. Dos R$ 11 bilhões anunciados até 2030, R$ 5 bilhões vão ser utilizados até 2026 para o desenvolvimento de um modelo compacto com motorização híbrida flex (eletricidade, etanol e gasolina), previsto para 2025, e um segundo veículo com o mesmo tipo de propulsão destinado apenas ao mercado brasileiro ainda sem data estimada para ser apresentado. O aporte beneficiará principalmente a unidade de Sorocaba da montadora, que deverá dobrar o volume de produção até 2026.

Com relação a São Bernardo, onde a história da marca no Brasil teve início, a área que recebeu a primeira planta da Toyota fora do Japão, em 1962, e onde a montadora atuou até 11 de novembro de 2023, foi vendida para a Tubos Ipiranga, que já atua no espaço. O valor do negócio, concluído em janeiro, não foi revelado.

A decisão de fechamento da fábrica de São Bernardo, segundo Evandro Maggio, o primeiro brasileiro a ocupar o posto de presidente da Toyota no Brasil, se deu por questões organizacionais. A principal delas foi a concentração de forças nas duas principais unidades, que são Sorocaba e Indaiatuba, no Interior paulista. “Entendemos que a gente precisava dessa sinergia, de estar próximo das operações. É questão de eficiência do business (negócio). Hoje, na indústria automobilística, os investimentos são cada vez mais altos e os ciclos de desenvolvimento são pesados. Então, se você não tiver escalabilidade e condições de ter eficiência de curso, fica difícil você manter esse negócio”, afirma o executivo.

Maggio cita ainda a filosofia da Toyota, chamada de Gemba (se pronuncia guemba e significa guerra), que nada mais é do que a aproximação dos executivos com o chão de fábrica. “Nós tínhamos a fábrica maior em Sorocaba e o time operacional em São Bernardo. Então, a ideia também era juntar esse pessoal de operação com a fábrica, até para a gente promover o desenvolvimento das pessoas na operação”, aponta.

LEGADO

Na última semana, Maggio esteve em São Bernardo para visitar a Santa Casa de Misericórdia. Para compensar a saída da cidade, a empresa investiu R$ 5,5 milhões na instituição de saúde. O dinheiro foi usado na ampliação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e na construção do centro hemodinâmico, para a completar o centro cirúrgico.

“A gente reconhece toda a contribuição que São Bernardo tem na história da Toyota”, afirma o presidente, lembrando que a empresa também foi responsável pela reforma da Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro de São Bernardo. Lá, segundo o executivo, foram colocados painéis para a captação de energia solar e ainda tubulação para água de reúso.

Em Sorocaba, foi construído um memorial de São Bernardo, com o replantio de árvores que pertenciam à unidade do Grande ABC.