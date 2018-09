O noivado de Justin Bieber e Hailey Baldwin não foi o bastante para derrubar Selena Gomez

12/09/2018 | 14:11



A vida não precisa ser tão complicada, assim pensa Selena Gomez. Enquanto seu ex-namorado Justin Bieber planeja um futuro com a noiva Hailey Baldwin, a cantora está focada em voltar para simplicidade.

Depois de sua recente mudança de Los Angeles, Estados Unidos, para Orange County, Selena contou à revista Elle que tudo em sua vida está sendo majoritariamente reduzido. Como parte de seu novo estilo de vida, ela tem estagiado na A21, uma organização global sem fins lucrativos que luta contra o tráfico humano, e está afastada da internet. Além disso, Sel também vem mantendo um grupo seleto de amigos mais próximos e não está à procura de um romance tão cedo, revelou uma fonte à US Weekly. Suas prioridades, agora, são parte do que levou ao fim seu último de seu relacionamento com Bieber, de 24 anos.

- O estilo de vida de Justin não combinou bem com o de Selena. Ela está mais focada em melhorar a si mesma todos os dias, disse a fonte.

Pelo visto, o novo amor de Bieber se encaixa melhor com os padrões dele, já que Hailey gosta de sair, ir à baladas e ficar no estúdio.

- Selena não é a mesma pessoa, revelou a fonte. Afinal, depois de quase oito anos juntos, os dois ex-namorados perceberam que as diferenças entre eles são fundamentais. Porém, fica claro que os dois aprenderam muito com o relacionamento. Dessa forma, é por conta disso que, de acordo com a fonte, mesmo que o noivado de Bieber tenha sido algo difícil de engolir, não foi o bastante para derrubar Selena.

Inclusive, parece que Sel está, no geral, mais tranquila do que nunca em relação ao que vem acontecendo em sua volta. Na noite de terça-feria, dia 11, a cantora foi flagrada saindo de um restaurante com uma amiga em Nova York, Estados Unidos, com um detalhe curioso em seu cabelo. No penteado, ela usou um acessório brilhante com a palavra UGLY (feia em inglês), para rebater os comentários do designer italiano Stefano Gabanna, que a chamou de feia nas redes sociais em junho deste ano.

