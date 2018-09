Obituário - 7 de Setembro de 2018

Do Diário do Grande ABC



07/09/2018



Santo André

Gessia Zambelli dos Santos, 93. Natural de Descalvado (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ivo Lotto, 90. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Regina Guidetti Antonio, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Leonor Teixeira Pereira, 83. Natural de Caetá (BA). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Florinda Bonilha Corsini, 83. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição França, 83. Natural de Manaus (AM). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.

Hélio Gussiardi, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Benedita do Carmo, 81. Natural de Pederneiras (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jayr Sonna, 81. Natural de Nipoã (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Peres Vieira Rodrigues, 80. Natural de Londrina (PR). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana Maria Rosa de Souza, 78. Natural de Tiros (MG). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Beio, 74. Natural de Valparaíso (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oripes Garcia, 74. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Doralice dos Santos Schiavinato, 65. Natural de Rancharia (SP). Residia no Jardim Planalto, em São Paulo (SP). Dia 5, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Scales, 65. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Silva, 63. Natural de Ituaçu (BA). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antenor Alves de Menezes, 60. Natural de Óleo (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Jardineiro. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sérgio Schapowal, 56. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.

Chen Chuan Chuan, 54. Natural da China. Residia no Centro de Santo André. Dia 5. Crematório Vila Alpina.

Antonia Benedita Aparecida Valezzi, 49. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Fabiano da Silva Evangelista, 36. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Nélia, Itaim Paulista, em São Paulo (SP). Operador de máquinas. Dia 4, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

São Bernardo

Laura Ribeiro Moreno Lombardi, 98. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Enide Antonieta Agostini Lopes, 90. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim das Palmeiras, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Malvina Cruz Fadini, 88. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marcella Mian, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Matildes Aragão Pereira, 82. Natural de Itagi (BA). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Alcina Urbana Ramos, 80. Natural de Portugal. Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

João Alves da Cruz, 78. Natural de Santana (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Espedito Pereira de Oliveira, 77. Natural de Águas Belas (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Nelson Witkowski, 76. Natural de São Mateus do Sul (PR). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Tiago Manoel Vieira de Freitas, 28. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Auxiliar de manutenção. Dia 4, em Santo André. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Abilia Rodrigues da Silva, 98. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Attilio Furlan, 93. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

José Cândido Gonçalves Neto, 37. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

José Ribeiro de Oliveira, 72. Natural de Pidaí (BA). Residia no Jardim Tijuco, em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Davina Maria da Silva, 62. Natural de Água Branca (PB). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal.

Mauá

José Olintho Corrêa, 79. Natural de Poço Fundo (MG). Residia no bairro Nova Mauá, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Bezildo Soares Coutinho, 75. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.