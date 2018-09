Após se atrapalhar com cannoli, André Rochadel é o primeiro eliminado do MasterChef Profissionais

05/09/2018 | 09:11



Após a escolha dos 14 participantes, a terceira temporada do MasterChef Profissionais começou para valer! O reality culinário da Band desafiou seus cozinheiros na primeira prova em grupo da edição, que deixou público e participantes com os nervos à flor da pele.

Divididos nos grupos vermelho e amarelo, respectivamente liderados por Manoela e Paulo, os chefs tiveram que elaborar um cardápio mexicano para 350 pessoas, durante um jogo de basquete em um ginásio de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A equipe vermelha apresentou um pernil com gorditas mexicanas, milho com maionese de páprica e guacamole. O grupo ainda pretendia servir uma sobremesa, o que foi deixado de lado nos últimos minutos de prova. Já a equipe amarela se atrapalhou com a massa das tortilhas, e enquanto os cozinheiros se desesperavam, o líder Paulo parecia calmo e pensando em uma solução, deixando os jurados, e principalmente os colegas, bastante preocupados. Por fim, o grupo serviu salada mexicana com frango, guacamole, creme azedo e tortilha e mesmo sem conseguir entregar para todos os convidados, a equipe amarela saiu vitoriosa ao conseguir mais votos como melhor prato.

Antes da primeira prova de eliminação da temporada, os capitães de cada equipe tiveram uma tarefa difícil: enquanto Manoela teve que escolher dois participantes de sua equipe para subir ao mezanino, Paulo precisou enviar dois de seu time para disputar a eliminação. Manoela se escolheu para se salvar ao lado de André P. Já Paulo enviou Daniel e William para a prova de eliminação, em que os participantes tiveram que preparar um clássico da cozinha italiana e entregar 15 cannolis, sendo cinco de cada sabor.

Quem se deu melhor foi Heaven, que fez cannolis de laranja cristalizada, chocolate com limão e creme patissière. Já Roberta e André Rochadel se atrapalharam com a massa e os recheios, e acabaram ficando como os dois piores da prova. Por fim, André acabou sendo o primeiro eliminado da competição, mas prometeu em papo com Ana Paula Padrão no final do programa:

- Repescagem que me aguarde.