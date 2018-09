Marília Gabriela relembra casamento: 'Sabia que aquilo não era bom para mim'

04/09/2018 | 11:11



Entrevistada por Pedro Bial, Marília Gabriela estará no Conversa com Bial que será exibido na noite desta terça-feira, dia 4. Durante bate-papo com o apresentador, a jornalista revelou que, assim como na vida profissional, sua vida pessoal também mudou muito ao longo do tempo após algumas percepções.

- Quando me casei, sabia que aquilo não era bom pra mim. Casei porque eu gostava demais, queria estar junto em tempo integral. Mas eu virei um animal solitário mesmo. Leio, vejo série, fico em silêncio. Meu celular não toca mais. Fui afunilando as minhas amizades frequentes, os encontros, fui ficando sozinha e descobri que o trabalho era a minha vida social. Voltar para casa era minha hora de ficar sozinha.

Ela relembrou ainda que decidiu encerrar seu programa quando o amigo e ator, José Wilker, morreu:

- Depois da morte do Wilker, conversei com o meu psicanalista na época, Contardo Calligaris, e disse a ele: Se eu morrer em um fim de semana, em casa, só vão me descobrir na segunda-feira à tarde (por estar sempre sozinha). A não ser quando faço teatro. E ele falou: ótimo, vão te descobrir na própria sexta!

No teatro, aos 70 anos de idade, ela interpreta uma figura ousada na peça Casa de Bonecas - parte 2 e se compara com a personagem:

- Me identifico muito com ela, com os sonhos, os discursos, nas ideias, nas vontades. Sou de família com papéis bastante estabelecidos e fui invadindo espaços sem me aperceber disso. Eu nunca parei pra pensar se estava bem, se estava aceita, se estava adequada. Fui metendo o pé na porta.