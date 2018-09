Procurado da Justiça é preso pela PM em São Bernardo

Da Redação



01/09/2018 | 07:00



A Polícia Militar capturou, por volta das 12h de ontem, Wellington Santos da Silva, 46 anos, procurado pela Justiça desde maio, quando conseguiu fugir do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Mongaguá, no Litoral.

Durante patrulha pela Estrada do Vergueiro, no bairro Botujuru, em São Bernardo, os policiais avistaram Silva saindo de bar e desconfiaram quando ele retornou para o local ao ver a viatura. Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas ao realizar pesquisa pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os agentes identificaram que o suspeito estava foragido.

Encaminhado para o 3º DP (Assunção), onde o boletim de ocorrência foi registrado, comprovou-se por meio de impressão digital sua identidade. Suspeita-se que Silva seja integrante do alto escalão do PCC (Primeiro Comando da Capital). No meio da tarde, ele foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) do município, onde permanecerá à disposição da Justiça.