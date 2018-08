Radialista Zé Bettio morre aos 92 anos

28/08/2018 | 08:59



Zé Bettio, radialista que ajudou a lançar no mercado duplas sertanejas como Chitãozinho e Xororó e Milionário e José Rico, morreu na segunda-feira, 27, aos 92 anos. O corpo foi sepultado no Cemitério do Horto Florestal ainda na segunda-feira. De acordo com relatos, a família optou pela discrição nas cerimônias antes de divulgar a notícia para a imprensa.

Segundo o portal R7, Zé Bettio morreu na madrugada, em sua casa, no bairro Horto Florestal, zona norte de São Paulo.

Depois de uma breve carreira na música, ele assumiu o microfone da rádio Difusora de Guarulhos, meio por acaso, e depois, na Rádio Cometa, tornou-se conhecido ao colocar para tocar músicas sertanejas raiz e criar bordões como "acorda, joga água nele" e "gordo, ô gordo".

Considerado o "radialista totem de todos os sertanejos", ele também trabalhou na Rádio Capital e na Rádio Record, onde se aposentou em 2009 aos 81 anos. Em 2016, sofreu um AVC.