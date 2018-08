Xuxa posta foto da lua de mel com Junno Andrade e diz: Um conto de fadas

22/08/2018 | 12:11



O amor realmente está no ar para Xuxa e Junno Andrade! A apresentadora usou seu Instagram na terça-feira, dia 21, para comentar sobre a lua de mel que aconteceu nas Maldivas - e deixou bem óbvio quão radiante está por conta do acontecimento. Na foto, Xuxa aparece em uma praia paradisíaca com um traje branco e sem sutiã.

Um conto de fadas, minha lua de mel que aconteceu nas Maldivas... Foi mágico!, escreveu na publicação.

Também no mesmo dia, Xuxa postou um vídeo do local onde ficou na intenção de compartilhar os momentos da lua de mel com seus seguidores. Na legenda, ela escreveu:

Oi gente... vou começar um diário... Diário das minhas férias mágicas. Vou postar fotos todos os dias para dividir com vocês dois lugares incríveis que eu e Ju conhecemos. Sei que muita gente vai embarcar nessa viagem comigo e querer que eu divida e fale tudo... Por isso vou aos poucos dividir com vocês minha LUA DE MEL. Aconteceu nas Maldivas em dois hotéis, primeiro o Soneva Fushi e é com ele que eu começo minha viagem.

O casal, que já se conhecia desde os anos 80, quando Xuxa apresentava o falecido Xou da Xuxa, está junto desde 2013.