Atlético de Madrid empata com o Valencia fora de casa na estreia do Espanhol

20/08/2018 | 17:13



O Atlético de Madrid ficou no empate por 1 a 1 com o Valencia nesta segunda-feira, fora de casa, na estreia das equipes no Campeonato Espanhol. O time visitante foi melhor na etapa inicial e abriu o marcador com Angel Correa. Os anfitriões reagiram no segundo tempo e marcaram com o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo.

As equipe fizeram um bom jogo, de muita movimentação e oportunidades que poderiam ter deixado o placar maior para um lado e para o outro. O Atlético de Madrid saiu na frente graças a uma grande assistência de Griezmann.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o atacante francês recebeu na intermediária, conseguiu se contorcer todo para girar o corpo e dar um tapa na bola que deixou o camisa 10 de sua equipe de frente para o gol. Angel Correa só teve o trabalho de deslocar o goleiro brasileiro Neto para abrir o marcador.

O Valencia também contou entre os titulares com o zagueiro Gabriel Paulista, revelado pelo Vitória, da Bahia. Pelo Atlético de Madrid, o lateral-esquerdo Filipe Luis atuou os 90 minutos além do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa.

A equipe anfitriã conseguiu chegar ao empate aos 11 minutos da etapa final. Rodrigo matou no peito dentro da área e bateu com categoria. No final da partida, o Valencia teve a bola do jogo para conseguir a vitória. Daniel Wass recebeu livre, mas bateu fraco e o goleiro Jan Oblak fez a defesa.

O Atlético de Madrid volta a campo no próximo sábado, contra o Rayo Vallecano, em casa, no estádio Wanda Metropolitano, pela segunda rodada do Espanhol. O Valencia jogará no domingo e visitará o Espanyol.

A primeira rodada da competição começou na sexta-feira, mas os jogos de destaque aconteceram no final de semana. O Barcelona passou fácil pelo Alavés com uma vitória por 3 a 0, no sábado, com grande atuação de Messi, que marcou dois gols. O brasileiro Phillippe Coutinho fez o outro. No domingo, o Real Madrid bateu o Getafe por 2 a 0 com gols de Carvajal e Bale.