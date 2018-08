Adriane Galisteu apresenta novo integrante da família e filma reação do filho

18/08/2018 | 21:11



Alerta de fofura! Adriane Galisteu publicou um vídeo em seu canal no Youtube com duas participações mais que especiais, o filho da atriz, Vittório, e o mais novo integrantes da família, Bóris.

Galisteu que está fazendo sucesso em O Tempo Não Para, presenteou o filho com um cachorrinho da raça Samoieda. A beldade filmou a reação do filho com a chegada de Bóris e pelo jeito, quem realmente se derreteu foi ela:

- Eu não sei se foi uma boa, porque o Vittorio sumiu, agora eu não vejo o cachorro e nem o Vittorio. Estou tão apaixonada pelo Boris ao ponto de fazer o vídeo sem maquiagem, falou durante o vídeo.