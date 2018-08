Ribeirão disponibiliza vacina antirrábica para cães e gatos

Do Diário OnLine



31/07/2018 | 16:27



A partir deste sábado (4), cães e gatos de Ribeirão Pires poderão ser vacinados gratuitamente contra raiva na cidade. A campanha vai até o dia 27 e passará por mais de 60 pontos do município.

Profissionais do Centro de Controle de Zoonoses farão as aplicações das 9h às 16h e, por dia, quatro locais receberão os postos volantes até percorrer toda a cidade. Confira abaixo a programação:

Dia 04

9h às 12h - Praça da Matriz

14h às 16h - Vila do Doce.

9h às 12h - Bar do Valdir, Estrada do Taquaral s/n - Ouro Fino

14h às 16h - EE. Leico Akaishi - Bairro Santana.



Dia 06

9h às 12h e 14h às 16h - Praça José Bonifácio, Rua Hishiro Hidaka, s/n- Pq. Aliança.

9h às 12h - Quadra de Areia Jr. Serrano, esquina da Av. Cel. Oliveira Lima c/ Rua Olímpio de Lima - Jd. Serrano.

14h às 16h - EE. Manoel Batista da Silva, Rua Adélia Renzetti - Jd. Esperança.



Dia 07

9h às 12h - Casas Próprias, Rua Aguinaldo Bandone Filho - Jd. Valentina.

9h às 12h - EE. Marli Raia Reis, Av. Santa Clara, 140 – Jd. Santa Rosa.

14h às 16h - EM. Mabel Cunha, Av. Indianópolis c/ Rua João Carpinelli - Jd. Valentina.

14h às 16h - EM. Maria Siqueira de Paula, Av. Santa Clara, 1885 - Pilar Velho.



Dia 08

9h às 12h - Casa de Ração do Carlinhos - Rua dos Eucaliptos, 514 – Jd. dos Eucaliptos - Ouro Fino.

9h às 12h - Praça do Jardim Petrópolis, Rua José Rabelo da Cunha – Jd. Petrópolis.

14h às 16h - Bar do Mauro, Rua Florida - Jd. Santista - Ouro Fino.

14 às 16h - Bar do Mauro, Rua Itatiaia - Jd. Bandeirantes - Ouro Fino.



Dia 09

9h às 12h - Sítio do Francês, Rua Lorena/ Portaria - Sítio do Francês.

9h às 12h - Jd. Caçula - Próximo ao campinho, Rua Osvaldo de Abreu , 150 - Jd. Caçula.

14h às 16h - Balneário Palmira, Rua Osvaldo Bartolo Caio/ Praça da Capelinha - Balneário Palmira.

14 às 16 h - Jd. Caçula, esquina da Rua Graça Aranha c/ Rua Guimarães Rosa - Jd. Caçula.



Dia 10

9h às 12h - EE. Afonso Arinos, final da Rua Pedro Rípoli, s/n - Barro Branco.

9h às 12h - EE. João Roncon, Rua Guilherme Roncon, 26 - Jd. Luzo.

14h às 16h - Barro Branco - em frente a Adecon, Rua Pedro Rípoli, 900 - Barro Branco.

14h às 16h - EE. Nayme Cardim, Rua Manoel Simões, 264 - Vila Nova/ Jd. São Francisco.



Dia 13

9h às 12h - EE. Casemiro da Rocha, Rua Camilo Ledo Vasques - ao lado da UBS Ouro Fino.

9h às 12h e 14h ás 16h - EE. João Gaudêncio Mainine. Av. Ver. Aroldo A. Neves c/ Rua Antônio Peixoto Augusto - Ouro Fino.

14h às 16h - Bar do Oto, Estrada do Taquaral, s/n - Ouro Fino.



Dia 14

9h às 12h e 14h às 16h - EE. Farid Eid, Rua Fagundes Varela, 25 - Jd. Caçula.

9h às 12h - EE. Di Cavalcante, Estrada do Caçula, 100 - Jd. Caçula.

14h às 16h - Bar do Santos, Rua Pedro Barbosa de Lima, 3 - Jd. Vista Linda.



Dia 15

9h às 12h e 14h às 16h - EE. Francisco Arnoni/ Praça da Capela, Rua Brigadeiro José Vicente.

De Faria Lima - Vila Sueli

9h às 12h - Próximo da Padaria Monte Verde/Amaral, Rua dos Aliados - Planalto Bela Vista.

14h às 16h - Bar do Basílio, Rua Goiânia, 160 - Jd. Santa Inês.



Dia 16

9h às 12h - EM. De Música Alfredo Della Ricca, Praça Ramos de Azevedo - Vila Aurora.

9h às 12h - Campo da Vila Suissa, Rua Caetano Luppi, 270 - Vila Suissa.

14h às 16h - Bar do Japonês, Estrada da Varginha – Ouro Fino.

14h às 16h - Estrada do Caracu c/ Estrada do Simeão - Ouro



Dia 17

9h às 12h - Pracinha - Vila Conceição - Rua Raposo Tavares c/ Rua Otávio David - Vila Conceição.

9h às 12h - EE. Francisco Prisco, Rua Diadema, 135 - Pq. Das Fontes.

14 às 16h - Praça Adolfo Almeida/Padaria, Vila Conceição, Rua dos Imigrantes c/ Rua Basto - Vila Conceição.

14 às 16h - Portal do Iramaia, Rua Dalva de Oliveira - Jd. Iramaia.



Dia 20

9h às 12h - EE. Álvaro de Souza, Rua Aladim c/ Av. Princesa Isabel, 484 - Vila Gomes.

9h às 12h - Bar do Brito, Rua das Aleluias, 126 - Jd. Serrano.

14h às 16h - Rua Alfredo Mendes c/ Rua Major Cardim - Estância Noblesse.

14h às 16h - Campo próximo ao Lar Frederico Ozanam - Rua Salvador Mano s/n - Vila Belmiro.



Dia 21

9h às 12h e 14h às 16h - EE. Judith Ferreira Piva, esquina da Av. Miro Atílio Peduzzi c/ Rua Santarém –

Quarta Divisão.

9h às 12h e 14h às 16h - EE. Marisa Afonso Salero, Rua Gralia, 90 - Quarta Divisão.



Dia 22

9h às 12h - Praça Alan Moreira da Silva, Rua Salvador Rípoli c/ Rua Copacabana - Vale do Sol - Santa Luzia.

9h às 12h e 14h às 16h - EE. Profª Maria Pastana Menato, Rua Profº Antônio Nunes, 249 - Santa Luzia.

14h às 16h - Rua Campo da Augusta em frente ao 142 - Vila Suissa.



Dia 23

9h às 12h - Praça - Jd. São Francisco, Rua Colalilo Cordeiro c/ Rua São João - Jd. São Francisco.

9h às 12h - EE. Vila Marquesa de Santos, Rua Elias Eid, 600 - Vila Marquesa.

14h às 16h - EE. Fiorindo Roncon, Rua Rua Eugênio Roncon, 2253 - Jd. Ribeirão Pires.

14h às 16h - Bar do Antônio, Av. Rotary, 676 – Jd. Mirante.



Dia 24

9h às 12h - EE. Dom José Gaspar, Rua Isidoro Fontes s/n - Vila Aurora.

9h às 12h - Etec Ribeirão Pires, Rua Bélgica, 88 - Jd. Alvorada.

14h às 16h - EM. Neusa Luz Sanches, Rua Papa João XXIII - Vila Suissa.

14h às 16h - Antiga Padaria do Bosque - Rua Nazareno Romaldini, n° 270 - Bosque Santana.



Dia 25

9h às 12h - Praça da Antiga Associação, Rua Jerônimo Veiga Garcia - Rancho Alegre - Ouro Fino.

9h às 10h - Bar dos Amigos.

10h30 às 12h - Bar da Maria Turca.

14h às 16h - Jd Aprazivel, Rua Javaré - Jd. Aprazivel - Ouro Fino.

14h às 16h - Castelo do Robson Miguel, Rua do Castelo - Quarta Divisão.



Pontos Extras



Dia 27

9h às 12h - Daniel da Geladeira - Rua Luis Betega s/n - Vila Aparecida.

9h às 12h - Lago do Iramaia - próximo antigo Bar do Gabriel - Jd Iramaia.

14h às 15h - Chácara Viana

14h às 15h - Bar da Leda, Rua Primo Bertoldo - Jd. Vista Linda.