GCM de Santo André já atendeu 12,9 mil ocorrências neste ano

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André atendeu 12.917 ocorrências entre janeiro e agosto de 2025. Entre os principais resultados no período estão a apreensão de 16.093 porções de entorpecentes, além da realização de 1.560 ações da Operação Proteção Escolar, que reforçam a segurança no entorno das escolas municipais.

Além disso, foram realizadas 452 ações da Operação Ponto Seguro, 257 da Operação Parque Seguro e 22 da Operação Sono Tranquilo, voltadas para a proteção em diferentes áreas da cidade. O trabalho da GCM resultou ainda em 175 prisões em flagrante, 171 atendimentos de violência doméstica e a participação ativa em 48 reuniões dos Consegs (Conselhos de Segurança), fortalecendo a integração entre poder público e a comunidade.

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), destacou a relevância dos números apresentados. “Os resultados alcançados com as diversas ações da nossa GCM mostram que a cidade está cada vez mais protegida. Esse trabalho intenso da Guarda Civil Municipal é fundamental para manter a ordem, prevenir crimes e, principalmente, dar ao cidadão a sensação de segurança que todos merecem”, frisou.

A GCM de Santo André vem intensificando o patrulhamento nas ruas e avenidas da cidade, com atuação ostensiva para combater atos criminosos como roubos e furtos de ocasião, além da atuação nos equipamentos públicos e em parques do município. A ação integrada com as polícias Militar e Civil também são determinantes para a redução nos índices criminais.

O secretário de Segurança Cidadã, Temístocles Telmo, também ressaltou a importância das ações, a integração e diminuição dos índices criminais. “A GCM tem atuado de forma estratégica, com operações direcionadas que garantem não apenas a repressão aos crimes, mas também a prevenção da criminalidade. Esses dados são reflexo da dedicação dos nossos agentes e da integração com as demais forças policiais”, finalizou.

