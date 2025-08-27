DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Segurança pública

Santo André reforça capacitação da GCM com curso de aperfeiçoamento

Formação contempla disciplinas de segurança, legislação e atendimento tático em um curso de 80 horas

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 17:04
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã e da GCM (Guarda Civil Municipal), reforçaou a formação de seus agentes por meio do CAP (Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento). A iniciativa é realizada no Cefor (Centro de Formação da Guarda Civil Municipal) e estruturada consoante a Instrução Normativa da Polícia Federal.

Com carga horária de 80 horas, o programa contempla disciplinas como armamento e tiro, técnicas de abordagem policial, planejamento operacional, uso diferenciado da força, legislação aplicada, direitos humanos e APH Tático (Atendimento Pré-Hospitalar).

O curso ocorre semanalmente até alcançar 100% do efetivo. Dessa forma, centenas de agentes são capacitados e aperfeiçoados, fortalecendo a valorização profissional, a melhoria do desempenho operacional e a segurança da população andreense.


