Paulo Machado tem 2º Encontro de Corais da Primavera

As boas-vindas à tão aguardada estação das flores mais uma vez acontece em grande estilo em São Caetano: dia 21 de setembro, domingo, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta a segunda edição do Encontro de Corais da Primavera.

A atração musical está programada para o Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, a partir das 15h, com entrada gratuita e livre para todas as idades. O teatro fica na Alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria. Segundo a organização, não é preciso retirar ingressos antecipadamente.

A cidade comandada pelo prefeito Tite Campanella (PL) terá como representantes o Coral da Igreja Evangélica Canaã e o Coral da Primeira Igreja Batista. Da Capital são convidados o Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música de São Paulo, o Coral Madrigal Canto En Canto, Coral Mensageiro da Paz e o Coral Sempre En Canto.

De acordo com a coordenadora do evento, Abigail Montanher, “além do intercâmbio cultural entre os coros participantes, o evento propõe o estímulo, o desenvolvimento e o aprimoramento da prática do canto coral em São Caetano com a participação de grupos locais e de São Paulo, além de incentivar a interação e a prática entre coralistas e regentes.”

O coral é formado por um grupo de cantores distribuídos por naipes segundo a tessitura de suas vozes: soprano, mezzo soprano, contralto, tenor, barítono e baixo.